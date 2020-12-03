Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'e 4-3 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. 7 gollü bu karşılaşma Alman basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'e 4-3 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. 7 gollü bu karşılaşma Alman basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. 7 gole sahne olan müthiş mücadele, Alman basınında da geniş yer buldu. İşte atılan o başlıklar...
KICKER
"İronik olarak, Sörloth'un ilk golü dikkat çeken bir gösteriye karar verdi."
GIESSENER-ANZEIGER
"Sonuna kadar gitti-geldi: Leipzig 'çılgın oyunu' kazandı."
BILD
"İstanbul'da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık."
WELT
"İstanbul'daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth'dan geldi."