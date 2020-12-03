Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir , sahasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig 'e 4-3 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. 7 gollü bu karşılaşma Alman basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. 7 gole sahne olan müthiş mücadele, Alman basınında da geniş yer buldu. İşte atılan o başlıklar...