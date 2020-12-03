Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

- maçı Alman basınında! "'da çılgın gece"

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , sahasında konuk ettiği Alman ekibi 'e 4-3 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. 7 gollü bu karşılaşma Alman basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 11:58 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:01
Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , sahasında konuk ettiği Alman ekibi 'e 4-3 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı. 7 gollü bu karşılaşma Alman basınında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol , sahasında konuk ettiği Alman ekibi 'e 4-3 mağlup oldu. 7 gole sahne olan müthiş mücadele, Alman basınında da geniş yer buldu. İşte atılan o başlıklar...

Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

KICKER

"İronik olarak, Sörloth'un ilk golü dikkat çeken bir gösteriye karar verdi."

Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

GIESSENER-ANZEIGER

"Sonuna kadar gitti-geldi: 'çılgın oyunu' kazandı."

Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

BILD

"'da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık."

Başakşehir-Leipzig maçı Alman basınında! "İstanbul'da çılgın gece"

WELT

"'daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth'dan geldi."

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