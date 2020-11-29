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Başakşehir'de rüzgarı! Geçen sezonu geride bıraktı

Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü , sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Son olarak 3-3 biten mücadelesinde 2 kez fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı ve 3 gol attığı geçen sezonu şimdiden geride bıraktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 12:12
Başakşehir'de Fredrik Gulbrandsen rüzgarı! Geçen sezonu geride bıraktı

'de oynadığı son 5 maçında 3 kez fileleri havalandıran Medipol Başakşehirli , bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 5'inci golüne imza attı.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ
'a karşı 2 gol kaydeden Norveçli futbolcu, geçen hafta da 'a karşı gol bulmuştu. Geçen sezon 20 maçta 3 gol kaydeden Gulbrandsen, bu sezon 5 golle geçen sezonki performansını ligin 10'uncu haftasında geçmiş oldu. Hücumda farklı pozisyonlarda da görev alabilen ve sürekli kendisini hazır tutarak takımının kritik gollerine imza atan Norveçli golcünün performansı da teknik direktör 'un yüzünü güldürüyor.

GOL KRALLIĞINDA İDDİALI
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon atığı 5 golle de gol krallığında iddialı konuma geldi. Ligde 6 gollü Aytemiz Alanyasporlu Davidson ve Remy'nin ardından 5 gollü oyuncular arasında yar alan Gulbrandsen gol krallığı yarışında da 'varım' dedi.

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