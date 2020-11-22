Gulbrandsen’den iki haftada 3 gol

Deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Başakşehir'de parlayan isim kuşkusuz iki gol atan Fredrik Gulbrandsen'di. Norveçli futbolcu, 81 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle bir anda Başakşehir'i maça dahil etti. Ancak beraberlik golü gelmedi. Bu nedenle maç sonrası üzgün olan Gulbrandsen, "Hikaye farklı bir yol alabilirdi ama beraberliği getirecek sayıyı bulamadık" diye konuştu. Bu arada geçtiğimiz hafta da G.Birliği karşısında oyuna sonradan girerek ağları sarsan Norveçli futbolcu, son iki haftada 3 gol atarak ön plana çıkmayı başardı.