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Gulbrandsen’den iki haftada 3 gol

Deplasmanda 'a 3-2 kaybeden 'de parlayan isim kuşkusuz iki gol atan 'di. futbolcu, 81 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle bir anda Başakşehir'i maça dahil etti. Ancak beraberlik golü gelmedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Gulbrandsen’den iki haftada 3 gol

Deplasmanda 'a 3-2 kaybeden 'de parlayan isim kuşkusuz iki gol atan 'di. futbolcu, 81 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle bir anda Başakşehir'i maça dahil etti. Ancak beraberlik golü gelmedi. Bu nedenle maç sonrası üzgün olan Gulbrandsen, "Hikaye farklı bir yol alabilirdi ama beraberliği getirecek sayıyı bulamadık" diye konuştu. Bu arada geçtiğimiz hafta da G.Birliği karşısında oyuna sonradan girerek ağları sarsan Norveçli futbolcu, son iki haftada 3 gol atarak ön plana çıkmayı başardı.

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