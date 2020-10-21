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'den tatsız start

Alman Leipzig’e konuk olan turuncu-lacivertli takım, ’nun gollerine engel olamadı. Grubun diğer maçında ManU, ’yi deplasmanda devirdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:48 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Başakşehir'den tatsız start

, Şampiyonlar Ligi H ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Alman ekibinin arka arkaya bulduğu pozisyonlarda Mert başarılıydı. Ancak, 16. dakikada 'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20. dakikada ise Leipzig farkı ikiye çıkardı.

İKINCİ MAÇ PSG ILE
Epureanu'nun kaptırdığı topta hızlı hareket eden Poulsen, Nkunku'ya, o da ceza sahsında bulunan Angelino'ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti. Mücadelenin ikinci devresinde Alman ekibi oyunu rölantiye alırken, Başakşehir'in cılız atakları ise sonuç vermedi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa perdesini yenilgiyle açtı. Temsilcimiz, gruptaki 2. maçını 28 Ekim Çarşamba günü sahasında ile oynayacak.

CAIÇARA KORKUTTU
Karşılaşmanın 26. dakikasında Junior Caiçara, topsuz alanda yerde kaldı. Başakşehir'in yıldız ismi, sahada yapılan kısa süreli tedavisinin ardından sedyeyle oyun dışına alındı. Vakit kaybetmeden ambulansa bindirilen 31 yaşındaki sağ bek, hastaneye götürüldü. Aşil tendonunda problem olduğu belirlenen Caiçara için , "Durumu kötü görünüyor" yorumunu yaptı.

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