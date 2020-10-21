Başakşehir'den tatsız start

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Leipzig'e 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Alman ekibinin arka arkaya bulduğu pozisyonlarda Mert başarılıydı. Ancak, 16. dakikada Kevin Kampl'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 20. dakikada ise Leipzig farkı ikiye çıkardı.



İKINCİ MAÇ PSG ILE

Epureanu'nun kaptırdığı topta hızlı hareket eden Poulsen, Nkunku'ya, o da ceza sahsında bulunan Angelino'ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti. Mücadelenin ikinci devresinde Alman ekibi oyunu rölantiye alırken, Başakşehir'in cılız atakları ise sonuç vermedi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa perdesini yenilgiyle açtı. Temsilcimiz, gruptaki 2. maçını 28 Ekim Çarşamba günü sahasında PSG ile oynayacak.



CAIÇARA KORKUTTU

Karşılaşmanın 26. dakikasında Junior Caiçara, topsuz alanda yerde kaldı. Başakşehir'in yıldız ismi, sahada yapılan kısa süreli tedavisinin ardından sedyeyle oyun dışına alındı. Vakit kaybetmeden ambulansa bindirilen 31 yaşındaki sağ bek, hastaneye götürüldü. Aşil tendonunda problem olduğu belirlenen Caiçara için Okan Buruk, "Durumu kötü görünüyor" yorumunu yaptı.