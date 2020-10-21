Başakşehir rakibini ezdi ancak golde eksik kaldı!

Turuncu-lacivertliler, maçı deplasmanda oynasa da topa daha fazla sahip oldu (48-52). Başarılı paslarda rakibini geride bırakan temsilcimiz, ceza sahasına orta, top kapma gibi alanlarda da üstündü. Şutlarda Leipzig daha başarılı bir görüntü sergilerken, genel görüntüde Başakşehir ağır bastı. İstanbul ekibinin tek eksiği goldü. Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde gol yollarında daha etkili olmaları gerektiği açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'DA THY İLE OYNAYACAK

Başakşehir'ın bu sezonki Avrupa kupası maçları için forma sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) üstlendi. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertliler, dün geceki maça da THY logosu ile çıktı.