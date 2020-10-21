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rakibini ezdi ancak golde eksik kaldı!

maçı kaybetse de istatistiklerde rakibini ezdi. Top kapma, başarılı pas, top kapma, orta gibi istatistiklerde rakibini geride bırakan Başakşehir, sadece golde eksik kaldı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 01:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Başakşehir rakibini ezdi ancak golde eksik kaldı!

Turuncu-lacivertliler, maçı deplasmanda oynasa da topa daha fazla sahip oldu (48-52). Başarılı paslarda rakibini geride bırakan temsilcimiz, ceza sahasına orta, top kapma gibi alanlarda da üstündü. Şutlarda Leipzig daha başarılı bir görüntü sergilerken, genel görüntüde ağır bastı. ekibinin tek eksiği goldü. Teknik direktör , hafta içinde gol yollarında daha etkili olmaları gerektiği açıklamasında bulunmuştu.

AVRUPA'DA THY İLE OYNAYACAK
Başakşehir'ın bu sezonki Avrupa kupası maçları için forma sponsorluğunu Türk Hava Yolları () üstlendi. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertliler, dün geceki maça da THY logosu ile çıktı.

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