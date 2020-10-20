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'den 'dev' açılış! İşte 'un Leipzig maçı 11'i

'ndeki tek temsilcimiz , ilk kez katıldığı dev turnuvadaki tarihi serüvenine bugün saat 22.00'de 'da Leipzig karşısında start veriyor. Zorlu karşılaşma öncesi teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Başakşehir'in muhtemel 11'i...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 23:41 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Başakşehir'den 'dev' açılış! İşte Okan Buruk'un Leipzig maçı 11'i

Finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 'nde ilk kez mücadele edecek olan tek temsilcimiz , H Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Leipzig ile saat 22.00'de karşılaşacak. Grubun diğer maçında aynı saatte , M.United'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde daha önce 2017-18'de 'a rakip olan Alman ekibi Leipzig, her iki maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı (2-0, 2-1). 'nın yükselen değeri olan kırmızı-beyazlılar, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 10 puanla lider durumda. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Chadli, Hasan Ali ve Azubuike yok. Leipzig'de ise Sabitzer ve Laimer sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

RB LEIPZIG - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Deniz Türüç, İrfan Can, Mahmut, , Visca,

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