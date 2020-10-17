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'de sezonun ilk golü Kahveci'den geldi

'in son şampiyonu Medipol bu sezonki ilk golünü 5. haftada attı. İlk 4 haftada golle tanışamayan turuncu-lacivertli takımda , 'a attığı golle takımının bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 20:19
Başakşehir'de sezonun ilk golü İrfan Can Kahveci'den geldi

'in 5. haftasında , deplasmanda ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde geride kalan 4 maçta Hatayspor, ve Karagümrük'e 2-0 kaybeden, ile de evinde golsüz beraber kalan Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk golünü bordo-mavili takıma karşı atmış oldu. Mücadelenin 32. dakikasında sahneye çıkan , Lewis Baker'den kaptığı topta ağları sarsarak takımı adına sezon açılışından tam 401 dakika sonra ilk golü kaydetti.

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