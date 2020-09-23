Son dakika transfer haberi: Başakşehir'in Kenan Karaman için yaptığı teklif belli oldu

Geçtiğimiz sezon küme düşerek büyük bir hayal krııklığı yaratan Fortuna Düsseldorf, yeni sezona Hamburg'a 2-1 kaybederek başladı. Yenilgi sonrasında Düsseldorf'a yakın gazeteler kulübü eleştirdi. Özellikle transfer politikası büyük eleştiri aldı.

KENAN KARAMAN VURGUSU

Kaan Ayhan sürecinin iyi yönetilemediği ve 25 yaşındaki defans oyuncusunun 2.75 milyon Euro gibi düşük bir bedelle Sassuolo'ya transfer olduğu hatırlatılırken, aynı durumun Kenan Karaman'da yaşanmaması gerektiği vurgulandı.

BAŞAKŞEHİR'İN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Kenan Karaman, Hamburg ile oynanan lig maçında forma giymemişti. Medipol Başakşehir'in transfer gündeminde olan futbolcu için şu ana kadar gelen rakamın 1.25 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Golcü futbolcu Kenan Karaman geçen sezon 21 maçta 6 gole imza atmıştı. Düsseldor, 26 Mayıs'ta FC Würzburger ile oynayacağı maçta Kenan Karaman'ın oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.