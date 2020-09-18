Haberler Medipol Başakşehir İrfan Can Kahveci Galatasaray’ı seviyor

İrfan ’ı seviyor

’in yıldız futbolcusu İrfan 'nin 'a karşı olan performansı dikkat çekiyor. , turuncu lacivertlilerin ligde sarı kırmızılılara karşı attığı son 4 golün 3’üne doğrudan katkı kaptı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:23
İrfan Can Kahveci Galatasaray’ı seviyor

, 'in ikinci haftasında pazar günü sahasında ile karşılaşacak. 2020-2021 sezonuna deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup olarak start veren turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılar karşısına üç puan için çıkacak. Kadrosunun büyük bölümünü koruyan Başakşehir, , Rafael, Chadli ve Mbombo gibi yıldız isimleri de renklerine bağlayarak adeta gücüne güç kattı.

Ancak 'un takımında özellikle Galatasaray maçlarında ön plana çıkan isim ise İrfan .

SON 4 GOLÜN 3'ÜNE KATKI
Turuncu-lacivertli ekibin 25 yaşındaki oyuncusu, takımının Galatasaray'a karşı attığı son 4 golün 3'üne doğrudan katkı yaptı. İrfan, Aslan'a karşı kariyerindeki tek golünü Başakşehir forması altında 2018-2019 sezonunda Stadı'nda 1-1 sona eren müsabakada kaydetti. Milli futbolcu, geride kalan sezonun ilk yarısında ise Stadyumu'nda M. Başakşehir'in, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede Gulbrandsen'in attığı golün asistini yapmıştı.

, son olarak da 2019-2020 sezonunun 29. haftasında 1-1 biten Başakşehir - Galatasaray maçında turuncu-lacivertlilerin tek golünü üreten Aleksic'e gol pasını vermişti.

BİZE ULAŞIN