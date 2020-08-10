Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı
Süper Lig'in şampiyonu Medipol Başakşehir, 33 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Medipol Başakşehir, sağ bek oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Turuncu lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."
- 10.08.2020
- Fenerbahçe'de Muriqi'nin yerine o gelecek! İngiltere'de yılın oyuncusu seçilmişti
- Galatasaray'dan flaş karar! 3 yıldızın menajerleri İstanbul'a çağırıldı
- Burak Yılmaz için övgü dolu sözler ve transfer itirafı! Premier Lig devinin kapısından dönmüş
- Emre Belözoğlu futbol kariyerine devam mı ediyor? Tarih belli oldu!
- Beşiktaş'ta Mario Balotelli bombası patlıyor! İşte yapılan teklif
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.