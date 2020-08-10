Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Başakşehir Uğur Uçar'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

'in şampiyonu Medipol , 33 yaşındaki savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Medipol , sağ bek oyuncusu 'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Turuncu lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz."

  1. 10.08.2020
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