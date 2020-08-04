Gökhan İnler Beşiktaş'a doğru! Transfer... - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Beşiktaş'tan flaş transfer atağı! Başakşehir'den geliyor

'a doğru! Transfer...

Gökhan İnler Beşiktaş'a doğru! Transfer...

Bu sezon son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda sürdürüp şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar daha önce de Beşiktaş'ın forması giymiş olan ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

, forması giyen ile görüşüyor. Siyah Beyazlılar, Medipol Başakşehir'in maçları sonrasında serbest kalacak olan eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Maddi anlamda zor günler geçiren ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak ve bu sebeple düşük maliyetle geniş bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu transferi uygun bir ücretle bitirmek istiyor. Gökhan İnler'in de fedakarlığa hazır olduğu ve para konusunu asla sorun etmeyeceğini belirttiği öğrenildi.

'in 21 takım olması nedeniyle gelecek sezon Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte yaklaşık 60 maç oynaması öngörülen Beşiktaş'ta teknik heyet hem Atiba'ya destek olmak hem de orta sahada elinde fazla alternatif olmaması sebebiyle bu transferi bitirme gayretinde.
Takım içinde Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında, ve 'in durumlarının belirsiz olması sebebiyle tecrübeli bir yerli oyuncu olarak Gökhan İnler'in transfer edilmesine teknik direktör Sergen Yalçın da sıcak bakıyor.

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda elini rahatlatmak için veda kararı alan ve o dönem yaptığı yazılı açıklamada "BU BİR VEDA DEĞİL" başlığıyla duygusal bir metin yazan oyuncu Beşiktaş'tan istemeden ayrıldığını ima etmişti. Ayrılığı sonrasında da her dönemde Beşiktaş'a gerek manevi, gerekse oluşturulan kampanyalarda yer alarak desteğini sürdürmesi sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar da çok sevdikleri Gökhan İnler'in yeniden transfer edilmesine sosyal medyadan ciddi anlamda destek veriyor.

Son 3 sezon Medipol Başakşehir'de top koşturan Gökhan İnler, bu süre içerisinde 70 resmi maça çıktı. 89 kez formasını giydiği İsviçre Milli Takımı'nda uzun yıllar kaptanlık yapan tecrübeli oyuncu, 3 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor.

Gökhan İnler'in, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi maçları sonrasında Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

  1. 04.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan İnler Beşiktaş'a doğru! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA