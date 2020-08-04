Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor!
Fenerbahçe'de son dakika Hasan Ali Kaldırım haberi... Sarı lacivertli formayla sayısız maça çıkan milli sol bek, sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başladı. Fenerbahçe, oyuncuya yeni bir kontrat önermezken, Başakşehir'in Hasan Ali ile imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.
Takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın, şampiyon Medipol Başakşehir'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.
Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi.
Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi.
Milliyet'in haberine göre, bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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