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04 Ağustos 2020, Salı
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'e oluyor!

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyor!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli formayla sayısız maça çıkan milli sol bek, sözleşmesinin sona ermesiyle beraber kendisini isteyen takımlarla görüşmelere başladı. Fenerbahçe, oyuncuya yeni bir kontrat önermezken, 'in Hasan Ali ile imzalamaya yakın olduğu ifade edildi.

Takım kaptanlarından 'ın, şampiyon Medipol 'le anlaşmaya yakın olduğu belirlendi.


Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan yönetim kontratı biten diğer isim Hasan Ali için benzer bir yol izlemedi.

Yönetim bayram sonrası futbolcuyla görüşme yapacak olsa da iki tarafın anlaşmasının zor olduğu ifade edildi.

Milliyet'in haberine göre, bu nedenle Hasan Ali kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Serbest durumda bulunan deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu kaydedildi.

  1. 04.08.2020
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