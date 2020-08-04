İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörü Erol Bulut'u takımın başına getirmeyi planlayan sarı lacivertliler, genç teknik adamla beraber transferde de önemli adımlar atıyor. Sarı lacivertliler Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde birçok isimle görüşürken, Erol Bulut'un da yönetimden ilk talep ettiği isim ortaya çıktı.
4 Ağustos 2020 Salı 09:48
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Genç jenerasyonun umut vaat eden teknik adamları arasında yer alan 45 yaşındaki Erol Bulut'un bugüne dek hiç bilinmeyen yönlerini araştırdık.
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Edindiğimiz bilgiler 3 yıllık mesleki kariyerinde hızlı bir yükselişe imza atan Bulut'un başarısının tesadüfi olmadığını, özellikle insani ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu ortaya koydu...
OYUNCULARLA ARKADAŞ GİBİ ANCAK... Sakin ve sevecen bir yapıya sahip olan Erol Bulut, çalıştırdığı bütün takımlarda futbolcularıyla 'arkadaş' ya da ayrım yapmadan 'ağabey-kardeş' ilişkisi kuruyor.
Oyuncularına karşı olabildiğince güler yüzlü ve tatlı dilli olan Bulut, takımda otorite ve disiplin sağlama görevini ağırlıklı olarak ise Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos'a bırakmış durumda.
17 yıllık bir deneyime sahip olan 49 yaşındaki Pantelopoulos son derece disiplinli, otoriter ve taviz vermeyen bir çalıştırıcı.