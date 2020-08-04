Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Papiss Cisse derken...
Takımdan ayrılan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını hız kesmeden sürdüren ve Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse için sıkı girişimlerde bulunan Beşiktaş, Cisse'nin ilerleyen yaşı nedeniyle ilk hedef olarak PAOK'ta oynayan Chuba Akpom'u belirledi.
Beşiktaş forvet transferinde her ihtimali düşünüyor... Siyah-Beyazlı yönetim Burak Yılmaz'ın ayrılmasından sonra Alanyasporlu Cisse ile ilgilenmesine rağmen yönetimin ilk hedefinin Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen İngiliz oyuncu Chuba Akpom olduğu öne sürüldü.
PAOK'LA GÖRÜŞME YAPILACAK
Takvim'in haberine göre; Papiss Cisse'yi yaşının 35 olması nedeniyle ikinci plana iten yönetimin Yunanistan ekibinde oynayan 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için PAOK'la bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR
Bu oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini bilen Beşiktaş Yönetimi'nin PAOK'la geçmişten dayalı iyi ilişkileri de kullanarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
PAOK'la1 yıl daha sözleşmesi bulunan Chuba Akpom için 1 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi planlayan yönetim yapılacak görüşme sonrası transferi sonuçlandırmayı planlıyor.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 02:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Papiss Cisse derken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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