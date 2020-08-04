Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Papiss Cisse derken... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Kartal'dan transferde ters köşe! Papiss Cisse derken...

'tan transferde ters köşe! derken...

Beşiktaş'tan transferde ters köşe! Papiss Cisse derken...

Takımdan ayrılan 'ın yerine forvet arayışlarını hız kesmeden sürdüren ve Aytemiz Alanyasporlu için sıkı girişimlerde bulunan , Cisse'nin ilerleyen yaşı nedeniyle ilk hedef olarak 'ta oynayan 'u belirledi.

forvet transferinde her ihtimali düşünüyor... Siyah-Beyazlı yönetim 'ın ayrılmasından sonra Alanyasporlu Cisse ile ilgilenmesine rağmen yönetimin ilk hedefinin 'ın takımında forma giyen İngiliz oyuncu olduğu öne sürüldü.

PAOK'LA GÖRÜŞME YAPILACAK

Takvim'in haberine göre; 'yi yaşının 35 olması nedeniyle ikinci plana iten yönetimin Yunanistan ekibinde oynayan 24 yaşındaki yıldızı etmek için PAOK'la bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENİYOR

Bu oyuncuyla 'nin de ilgilendiğini bilen Beşiktaş Yönetimi'nin PAOK'la geçmişten dayalı iyi ilişkileri de kullanarak bu transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

1 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

PAOK'la1 yıl daha sözleşmesi bulunan Chuba Akpom için 1 milyon Euro bonservis bedeli vermeyi planlayan yönetim yapılacak görüşme sonrası transferi sonuçlandırmayı planlıyor.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 02:52
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