Sergen Yalçın hedef büyüttü! İşte dev transfer raporu ve o isimler

Siyah-beyazlıların başarılı teknik patronu Sergen Yalçın hedef büyüttü. Düne kadar Welinton, Cisse ve N'Sakala gibi isimlerin alınmasına onay verilen ilk hedef olarak Süper Lig şampiyonluğunu koyan Beşiktaş'ta 4 maçla Şampiyonlar Ligi'nden 27 milyon euro gelme ihtimali yüzünden planlar tamemen değişti. Teknik patron Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'la transfer raporu üzerinden bir kez daha geçti...

O MÜZİĞİ ÇALDIRAYIM

Sergen Yalçın daha önce 'olası' Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimal üzerine hazırladığı transfer raporunu cebinden çıkardı ve yönetime sundu: "Bana istediğim kaleci ile golcüyü alın, yanına kanatlardaki ve orta sahadaki fazlalıklardan kurtulup yerlerine istediğim oyuncuları getirin, Şampiyonlar Ligine gidelim. 3 ay önce kimsenin aklında bile olmayan Şampiyonlar Ligi müziğinini Vodafone Park'ta yeniden çaldırayım!"

PARAYA KIYMALIYIZ

Başarılı teknik adam üç yöneticiyle yaptığı görüşmede, önlerinde iki farklı yol olduğunu anlattı. Birinci yolun yine kendisinin istediği Welinton, N'Sakala ve Papiss Cisse gibi oyuncularla Süper Lig'de şampiyonluk kovalamak olduğunu söyledi. Diğerinin ise akıllı ve biraz daha fazla paraya kıyacakları bir transfer politikasıyla ligde şampiyonluğu garantileyip, Şampiyonlar Ligine gidecek bir kadro kurabileceklerinin üstünde durdu ve "Karar sizindir" yorumunu yaptı.

LİSTESİ GENİŞLEDİ

Beşiktaş'ta UEFA Şampiyonlar Ligi kapısının yeniden aralanması sadece camianın ve taraftarların değil, yönetim ve teknik heyetin de keyfini yerine getirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'a göre Şampiyonlar Ligi'nin şifresi 'atanı ve tutanı iyi takım' olabilmek. Başarılı teknik adam bu yüzden daha önce Lung ve Papiss Cisse gibi ligi tanıyan oyuncularla şampiyonluk kovalayabileceğine inanıyordu. Ancak yeni hedef Şampiyonlar Ligi olunca çıtayı yükseltti.

ÇITA YÜKSELDİ

Yalçın'ın ideal listesinde yer alan kalecilerden Robin Olsen (Roma), Jack Butland (Stoke City), Bono (Girona) ve Kolar (Slavia Prag); forvetler ise Temmu Pukki (Norwich), Borre (River Plate), Yaremchuk (Gent) ve Nsame (Young Boys) var. Ancak Sergen Yalçın, listesindeki bu oyuncuların transferinin zor olduğunun farkında. Ancak buna rağmen Olsen ve Pukki konusunda kaydedilen aşama da başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürüyor.

BİRİNCİ TERCİH LUKIC DEĞİL

Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, 500 bin euro'ya gol kralı Nenad Lukic'in alınmasına ikna oldu. Ancak başarılı teknik adam öncelikle 11'de direkt oynayacak oyuncuların işlerinin bitirilmesini, daha sonra rotasyon takviyelerini düşünebileceğini anlattı. Pukki gibi üst düzey bir forvetin işini bitirmeyi başarırlarsa ve arkasından bütçe ve kontenjanları kalırsa Lukic'in birinci tercihi olacağını yönetimle paylaştı.

ATIBA DIŞINDA HEPSİ GİDEBİLİR

Elinde 11 yabancısı bulunan Sergen Yalçın, 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon kampına Isimat-Mirin ve Douglas'ın gelmesini istemedi. Roco, Lens ve Larin'i bu kampta deneyeceğini ancak beklentileri karşılayamazlarsa ikinci kampa onlarla devam etmeyeceğini ifade etti. Atiba dışında elinde bulunan 11 yabancının tamamının satılabileceğini, hatta bir an önce satılırlarsa memnun olacağını anlattı.