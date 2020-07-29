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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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’la 1 yıl daha

Mehmet Topal’la 1 yıl daha

'in yeni şampiyonu , 'ın sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Adı 'la da anılan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Mehmet, bu sezon 31 karşılaşmada 1 golle oynadı.

'in yeni şampiyonu , 'ın sözleşmesini 1 yıl uzatıyor. Adı 'la da anılan 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek. Mehmet, bu sezon 31 karşılaşmada 1 golle oynadı.

  1. 29.7.2020
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