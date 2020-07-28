Son dakika: Mehmet Topal için flaş karar! Gelecek sezon...
Son dakika... Bu sezon gösterdiği performansla ismi birçok Süper Lig ekibi ile anılan tecrübeli oyuncu Mehmet Topal için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu.
Medipol Başakşehir'de Topal, aynı ligden üç farklı takımda şampiyon olarak Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirdi.
Gösterdiği performans ile transfer listelerinin başında yer alan Mehmet Topal'a başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın talip olduğu öğrenildi.
Bu gelişmelerin ardından sezon başında Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mili yıldızın opsiyonu kullanacağı öğrenildi.
Son şampiyon gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edeceği için Mehmet Topal'ın tecrübesinden faydalanmak istiyor. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir'de Avrupa Kupaları ve Süper Lig dahil olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı. (Milliyet)
- 28.07.2020
- Güncelleme: 28.07.2020 14:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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