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28 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Medipol Başakşehir Mehmet Topal için flaş karar! Gelecek sezon...

Son dakika: için flaş karar! Gelecek sezon...

Son dakika: Mehmet Topal için flaş karar! Gelecek sezon...

Son dakika... Bu sezon gösterdiği performansla ismi birçok ekibi ile anılan tecrübeli oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'e transfer olan ilk sezonunda şampiyonluğu yaşadı. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu. Yıldız oyuncu Süper Lig'de üç farklı takımda şampiyonluk elde eden ilk futbolcu oldu.

'de Topal, aynı ligden üç farklı takımda şampiyon olarak Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını gerçekleştirdi.

Gösterdiği performans ile transfer listelerinin başında yer alan Mehmet Topal'a başta Beşiktaş olmak üzere birçok takımın talip olduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından sezon başında Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan mili yıldızın opsiyonu kullanacağı öğrenildi.

Son şampiyon gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edeceği için Mehmet Topal'ın tecrübesinden faydalanmak istiyor. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir'de Avrupa Kupaları ve Süper Lig dahil olmak üzere 31 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı. (Milliyet)

  1. 28.07.2020
  2. Güncelleme: 28.07.2020 14:32
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