Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu
Başakşehir'in yıldız ismi Mehmet Topal, takımının şampiyon olmasıyla birlikte tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 3 ayrı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir) şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
Süper Lig 2019-2020 sezonunda mutlu sona Başakşehir ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.
Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, Mehmet Topal da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de Galatasaray'da, 2013/2014'te de Fenerbahçe ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
- 19.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 23:58
- Süper Lig'de kim Avrupa'ya gidiyor? İşte güncel puan durumu! (33. hafta)
- Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan resmi açıklama! Transfer...
- Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi transfer sürprizi! Vedat Muriqi'yi izleyecek isim...
- Victor Ruiz'in ayrılığında Galatasaray detayı! Havalimanına götüren araç...
- Spor yazarları Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.