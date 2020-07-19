Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Mehmet Topal adını tarihe yazdırdı!

3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu

Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu

'in yıldız ismi , takımının şampiyon olmasıyla birlikte tarihe geçti. Tecrübeli futbolcu, 'de 3 ayrı takımla (, ve Başakşehir) şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

2019-2020 sezonunda mutlu sona ulaşırken, bu şampiyonluk Türk futbolunda birçok ilkin yaşanmasına neden oldu.

Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşırken, da kazandığı bu şampiyonlukla birlikte adını tarihe yazdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

Mehmet Topal daha önce 2007/2008'de 'da, 2013/2014'te de ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 23:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Topal 3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA