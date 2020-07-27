Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi için Onyekuru hamlesi! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den Şampiyonlar Ligi için Onyekuru hamlesi!

Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi için Onyekuru hamlesi!

Sezonun ikinci yarısını 'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru için Medipol 'in harekete geçtiği öğrenildi. | Son dakika haberleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Medipol 'de teknik direktör 'un istediği yıldız isim ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre 'a veda eden Henry Onyekuru, listenin ilk sırasında. Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için Nijeryalı yıldızı düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk, Onyekuru ismine olumlu yaklaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Nijeryalı futbolcu için kulübü Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.

23 yaşındaki genç oyuncu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını kiralık olarak terletti. 'de sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı formayla geçiren Onyekuru, çıktığı 10 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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  1. 27.07.2020
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