Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi için Onyekuru hamlesi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un istediği yıldız isim ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru, listenin ilk sırasında. Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için Nijeryalı yıldızı düşünüyor.

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk, Onyekuru ismine olumlu yaklaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Nijeryalı futbolcu için kulübü Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.

23 yaşındaki genç oyuncu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını kiralık olarak terletti. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı formayla geçiren Onyekuru, çıktığı 10 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.