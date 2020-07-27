Başakşehir'den Şampiyonlar Ligi için Onyekuru hamlesi!
Sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı kanat oyuncusu Onyekuru için Medipol Başakşehir'in harekete geçtiği öğrenildi. | Son dakika transfer haberleri
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk'un istediği yıldız isim ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru, listenin ilk sırasında. Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için Nijeryalı yıldızı düşünüyor.
Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk, Onyekuru ismine olumlu yaklaşıyor. Turuncu-lacivertliler, Nijeryalı futbolcu için kulübü Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.
23 yaşındaki genç oyuncu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını kiralık olarak terletti. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı formayla geçiren Onyekuru, çıktığı 10 lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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