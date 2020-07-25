Tahkim Kurulu Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ için verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kararını onadı ve ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası verdi.
TFF Tahkim Kurulu'nun 25 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasının onandığı kaydedildi.
Ayrıca Gümüşdağ'a protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası uygulandığı da açıklandı.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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