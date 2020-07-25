Tahkim Kurulu Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ın cezasını onadı

Tahkim Kurulu Göksel Gümüşdağ'ın cezasını onadı

() , Başkanı için verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası kararını onadı ve ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası verdi.

'nun 25 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başkanı 'a () tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasının onandığı kaydedildi.

Ayrıca Gümüşdağ'a protokol trübünündeki oturma düzenine ve sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise ek olarak 4 bin 500 TL'lik para cezası uygulandığı da açıklandı.

  1. 25.07.2020
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