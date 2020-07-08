2 yenilgisi F.Bahçe’ye

Başakşehir geride kalan 31 haftada 3 kez kaybetti. Sezonun ilk haftasında Yeni Malatyaspor'a kaybeden İstanbul temsilcisi diğer iki mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Sarı-lacivertliler sezonun 2. ve 18. haftalarında Başakşehir'i 2-1 ve 2-0'lık sonuçlarla devirmeyi başardı.