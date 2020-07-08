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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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2 yenilgisi F.Bahçe’ye

2 yenilgisi F.Bahçe’ye

 geride kalan 31 haftada 3 kez kaybetti. Sezonun ilk haftasında 'a kaybeden temsilcisi diğer iki mağlubiyetini karşısında aldı.

geride kalan 31 haftada 3 kez kaybetti. Sezonun ilk haftasında 'a kaybeden temsilcisi diğer iki mağlubiyetini karşısında aldı. Sarı-lacivertliler sezonun 2. ve 18. haftalarında Başakşehir'i 2-1 ve 2-0'lık sonuçlarla devirmeyi başardı.

  1. 8.7.2020
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