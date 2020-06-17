Sonuna kadar gideriz - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Sonuna kadar gideriz

Sonuna kadar gideriz

Sonuna kadar gideriz

, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

, şampiyonluk yolunda son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Camianın kenetlendiğini ifade eden Buruk, "Alanya maçıyla iyi bir başlangıç yaptık. Kalan 7 maçta da elimizden geleni yaparak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Seyircisiz oynanmasını bizi etkilemez. Her türlü atmosfere alışkınız. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz" dedi.
  1. 17.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sonuna kadar gideriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA