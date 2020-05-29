Medipol Başakşehir Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
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maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 27. haftasında Aytemiz ile Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 27. haftasında Aytemiz ile Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

  1. 29.05.2020
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