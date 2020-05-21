Medipol Başakşehir antrenmanlara devam etti
Medipol Başakşehir Kulübü, iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.
Medipol Başakşehir Kulübü, iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.
Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30 ve 17.00'de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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