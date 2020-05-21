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21 Mayıs 2020, Perşembe
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antrenmanlara devam etti

Medipol Başakşehir antrenmanlara devam etti

Medipol , iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

Medipol , iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30 ve 17.00'de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.


  1. 21.05.2020
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