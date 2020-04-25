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25 Nisan 2020, Cumartesi
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‘Kaldığı yerden aynı fikstürle’

‘Kaldığı yerden aynı fikstürle’

Medipol 'su , , belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması olduğunu söyledi.

Medipol 'su , , belirtilen fikstür ve statlarda tamamlanması olduğunu söyledi. 'da oynama fikrinin şu ana kadar gündeme gelmediğini ifade eden Eröğüt, "Bu konu sadece medyada gündeme geldi. Eğer Türk futbolunun yararına olacak tek alternatif buysa bu da değerlendirilir. Öncelikli düşüncemiz ligin kaldığı yerden, belirtilen fikstür ve statlarla tamamlanması. Haziran'da başlanırsa, 'nın istediği gibi 3 Ağustos'a kadar da biter" dedi.
  1. 25.4.2020
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