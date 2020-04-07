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07 Nisan 2020, Salı
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‘Peş peşe 8 maç oynamak riskli’

‘Peş peşe 8 maç oynamak riskli’

, gelecek sezonun başlamasının ekim ayını bulabileceğini söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gelecek sezonun baslamasının ekim ayını bulabileceğini söyledi. 46 yasındaki çalıştırıcı, "Ligler haziran ortası ya da temmuz ayında baslayabilir. Arka arkaya 8 maç oynamak, haftada iki karşılaşma üzerinden kısa bir sürede sezonu bitirmek oyuncular için risk yaratabilir. Gelecek sezonun da ekim ayından önce baslama ihtimali az görünüyor" dedi
  1. 7.4.2020
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