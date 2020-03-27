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27 Mart 2020, Cuma
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Başakşehir’de pozitif çıkmadı

Başakşehir’de pozitif çıkmadı

, futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan koronavirüs taramasında pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.

Başakşehir Futbol Kulübü, futbolculara, teknik heyete ve personele yapılan koronavirüs taramasında pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu. Başkan 'ın ise tedavisine hastanede devam ediliyor.
  1. 27.3.2020
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