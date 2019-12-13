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13 Aralık 2019, Cuma
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Clichy Avrupa'da haftanın 11'ine seçildi

Clichy Avrupa'da haftanın 11'ine seçildi

'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. 'in deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.

'nın internet sitesinde, 6. hafta maçlarının en iyi 11'i açıklandı.

Medipol 'in deplasmanda Almanya temsilcisi 'ı 2-1 yendiği maçta forma giyen sol bek Clichy'nin de yer aldığı haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Vid Belec (APOEL)

Defans: Ashley Young (), Joris Gnagnon (Rennes), Gernot Trauner (LASK), Gael Clichy (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Bukayo Saka (), Roman Bezus (Gent), Juan Mata (Manchester United), Takuma Asano (Partizan)

Forvet: Diogo Jota (Wolverhampton), Mason Greenwood (Manchester United)

  1. 13.12.2019
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