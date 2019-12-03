Başakşehir geçilmez

Antalyaspor galibiyetiyle dolu dizgin şampiyonluk yarışını sürdüren Başakşehir, kalesine adeta duvar ördü. Turuncu- lacivertliler, Alanyaspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Antalya maçlarında yalnızca 1 gol yedi. O tek gol de sahasında Ankaragücü'nden geldi.