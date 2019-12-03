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03 Aralık 2019, Salı
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geçilmez

Başakşehir geçilmez

Antalyaspor galibiyetiyle dolu dizgin şampiyonluk yarışını sürdüren , kalesine adeta duvar ördü. Turuncu- lacivertliler, Alanyaspor, , ve maçlarında yalnızca 1 gol yedi. O tek gol de sahasında Ankaragücü'nden geldi.

Antalyaspor galibiyetiyle dolu dizgin şampiyonluk yarışını sürdüren , kalesine adeta duvar ördü. Turuncu- lacivertliler, Alanyaspor, , ve maçlarında yalnızca 1 gol yedi. O tek gol de sahasında Ankaragücü'nden geldi.

  1. 3.12.2019
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