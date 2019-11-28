Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Medipol Başakşehir’e ziyaret - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Bakan ’ndan ’e ziyaret

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Medipol Başakşehir’e ziyaret

Gençlik ve . , ’nde ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Kulübü’nü ziyaret etti.

Gençlik ve . , 'nde temsilcisi Roma ile çıkacağı önemli maç öncesi Kulübü'nü ziyaret etti. 'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.

Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız."

Ziyarette Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na memleketi 'nın plakası olan 45 numaralı forma hediye etti.

  1. 28.11.2019
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