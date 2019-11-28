Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Medipol Başakşehir, bu akşam sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. Cengiz Ünder'li Roma'nın da bulunduğu grupta lider olan İstanbul ekibi, zorlu rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Başakşehir-Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Detaylar fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve bulunduğu J Grubu'nda lider konumda olan Medipol Başakşehir, evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kritik karşılaşma öncesi futbolseveler bu maça kilitlendi. Başakşehir-Roma maçı saat 20.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
GALİBİYET TURLA EŞDEĞER
Grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda 4-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, galip gelmesi takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. İstanbul ekibi bu turnuvada son 3 maçını kaybetmedi.
GRUPTA LİDER
J Grubu'nda oynanacak 5. maçlar öncesi Medipol Başakşehir, zorlu rakipleri arasında 7 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan Alman ekibi aynı puanlı Roma'nın önünde averajla 2. sırada yer alırken, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ise 4 puanla grup sonuncusu.
CENGİZ VAR MERT YOK
İtalyan devi Roma'da forma giyen Türk futbolculardan Cengiz Ünder, akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Takımın bir diğer Türk yıldızı Mert Çetin UEFA'ya bildirilen listede olmadığı için yok. Turuncu-lacivertlilerde ise listede olmayan Gökhan İnler ve Kerim Frei'in yanı sıra sakat Aleksic ve Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek.
İŞTE BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir 11'i: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli.
Roma 11'i: Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Dzeko.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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