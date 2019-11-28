Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Medipol , bu akşam sahasında İtalyan devi Roma'yı konuk edecek. 'li Roma'nın da bulunduğu grupta lider olan ekibi, zorlu rakibini yendiği takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Başakşehir-Roma maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. Detaylar fotomac.com.tr'de...

Avrupa Ligi'nde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken ve bulunduğu J Grubu'nda lider konumda olan Medipol , evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kritik karşılaşma öncesi futbolseveler bu maça kilitlendi. Başakşehir-Roma maçı saat 20.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

GALİBİYET TURLA EŞDEĞER

Grupta oynadıkları ilk maçta deplasmanda 4-0 mağlup olan temsilcimiz Başakşehir, galip gelmesi takdirde gruptan çıkmayı garantileyecek. ekibi bu turnuvada son 3 maçını kaybetmedi.

GRUPTA LİDER

J Grubu'nda oynanacak 5. maçlar öncesi Medipol Başakşehir, zorlu rakipleri arasında 7 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan Alman ekibi aynı puanlı Roma'nın önünde averajla 2. sırada yer alırken, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ise 4 puanla grup sonuncusu.

CENGİZ VAR MERT YOK

İtalyan devi Roma'da forma giyen Türk futbolculardan , akşamki karşılaşmada forma giyebilecek. Takımın bir diğer Türk yıldızı Mert Çetin UEFA'ya bildirilen listede olmadığı için yok. Turuncu-lacivertlilerde ise listede olmayan Gökhan İnler ve Kerim Frei'in yanı sıra sakat Aleksic ve Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek.

İŞTE BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir 11'i: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caicara, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli.

Roma 11'i: Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Kluivert, Dzeko.

Okan Buruk: 

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN