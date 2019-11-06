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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Wolfsberger maçı için 'da

Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı için Avusturya'da

Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak , kentine geldi. Graz Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli takımı karşılayan bir grup Türk futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı , burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada takımlarının iyi bir sonuç elde ettiğini, yarın da hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli kafile, havalimanından kentinde kalacakları Ramda Hotel'e hareket etti.

, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Liebenauer Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

  1. 06.11.2019
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