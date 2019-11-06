Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı için Avusturya'da
UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Graz kentine geldi. Graz Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli takımı karşılayan bir grup Türk futbolsever, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada takımlarının iyi bir sonuç elde ettiğini, yarın da hedeflerinin bu yönde olduğunu söyledi.
Takımların puanlarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Gümüşdağ, "Gruptan çıkma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan iyi bir neticeyle döneceğiz." diye konuştu.
Turuncu-lacivertli kafile, havalimanından Graz kentinde kalacakları Ramda Hotel'e hareket etti.
Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın da oynanacağı Liebenauer Stadı'nda akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.
- 06.11.2019
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Trabzon'dan kural hatası itirazı
Toplam 1
Yorum
das Evet kesinlikle kural hatasu bu.Hakem hatası diye geçiştirilemez.
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
Ersun hoca vizyon sağ bek isla sol bek dirar kurtarıcı alper potuk!! a.cebrail nerde, diğer çocuklar oğuzkaan mıydı dğerinin adı neydi merih miydi?
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 3
Yorum
40 yıllık Fenerli Yeni bir gökhan gönül bulmak yerine dirarla, ıslayla devam kararı; hayat her mecrada tercihlerden ibaret...
Medipol Başakşehir Wolfsberger maçı için Avusturya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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