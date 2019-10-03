İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Beşiktaş, bu akşam ikinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Borussia Mönchenglagbach ile 1-1 berabere kalırken, Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu...
3 Ekim 2019 Perşembe 22:21 Güncelleme: 03.10.2019 22:21
İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci karşılaşmalarla devam etti.

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İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

J Grubu'nda bulunan temsilcimiz Başakşehir, sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turuncu-lacivertliler 55. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti.

İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Alman ekibi 90+1'de bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...

Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu ikinci karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.

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