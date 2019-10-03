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İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Beşiktaş, bu akşam ikinci karşılaşmalarına çıktı. Turuncu-lacivertliler Borussia Mönchenglagbach ile 1-1 berabere kalırken, Siyah-beyazlı ekip Wolverhampton'a 1-0 mağlup oldu. İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu...
3 Ekim 2019 Perşembe 22:21
Güncelleme: 03.10.2019 22:21
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Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci karşılaşmalarla devam etti.
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J Grubu'nda bulunan temsilcimiz Başakşehir, sahasında Alman ekibi BorussiaMönchengladbach'ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Turuncu-lacivertliler 55. dakikada Edin Visca ile 1-0 öne geçti.
Alman ekibi 90+1'de bulduğu golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, K Grubu ikinci karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi.