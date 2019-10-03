Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach | İlk 11'ler
UEFA Avrupa Lig'i J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Avrupa Ligi J Grubu'na yenilgi ile başlayan Başakşehir ve Mönchengladbach, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında Wolfsberger ile Roma karşılaşıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir XI: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli.
Mönchengladbach XI: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo.
- 03.10.2019
- Güncelleme: 03.10.2019 18:51
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Beşiktaş'ta son dakika! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Fenerbahçeli Jailson'a milli takım yolu açıldı
Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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