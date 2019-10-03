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03 Ekim 2019, Perşembe
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- | İlk 11'ler

Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach | İlk 11'ler

Avrupa Lig'i J Grubu ikinci maçında , 'ı konuk ediyor. Mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Avrupa Ligi J Grubu'na yenilgi ile başlayan Başakşehir ve Mönchengladbach, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında Wolfsberger ile Roma karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir : , Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli.

Mönchengladbach XI: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 18:51
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