Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach | İlk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Avrupa Ligi J Grubu'na yenilgi ile başlayan Başakşehir ve Mönchengladbach, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Grubun diğer maçında Wolfsberger ile Roma karşılaşıyor.

İLK 11'LER



Başakşehir XI: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli.

Mönchengladbach XI: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo.