MAÇ SONUCU Başakşehir 1-1 Mönchengladbach MAÇ ÖZETİ - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU Başakşehir 1-1 Mönchengladbach MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Başakşehir 1-1 Mönchengladbach MAÇ ÖZETİ

Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında , sahasında Alman temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz 55. dakikada öne geçsede uzatma dakikalarında yediği golle berabere kaldı.

, Avrupa Ligi J Grubu 2. haftasında Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Raffael'in kullandığı kornerde, ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda kaleci Mert topu oyun alanına çeldi.

55. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Crivelli'nin savunma arkasına pasına hareketlenen ve topu ceza sahası içine kadar süren Visca'nın kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

90+1. dakikada Alman ekibi beraberliği yakaladı. Rakip yarı alanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta, arka direkte Bensebaini'nin kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Herrmann boş kaleye gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 22:17
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