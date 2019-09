Okan Buruk: Zor bir gruptayız

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde zor bir grupta yer aldıklarını belirterek, yarınki Roma maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yarın Roma Olimpiyat Stadı'nda Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Buruk ve takım kaptanı Mahmut Tekdemir, bir basın toplantısı düzenledi.

Medipol Başakşehir'in 5 senedir Avrupa kupalarına katıldığına dikkati çeken Buruk, "Bu sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a karşı oynadığımız maçlarla, ilk hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne veda ettik. Avrupa Ligi'ne de baktığımızda da Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruba düştüğümüzü düşünüyorum. Roma, Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadroya, bütçeye sahip takımlar. Zor bir gruptayız, iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Roma'nın hem kolay gol atıp hem de kolay gol yediğine işaret eden Buruk, "Rakibimizin hazırlık maçları dahil, oynadığı maçları kaybetmeyen bir takım olduğunu görüyoruz ama zor da kazanan bir takım. Hem oyunun hücum yönünü, hem de savunma yönüne baktığımızda çok fazla pozisyona giriyorlar ama çok da fazla pozisyon veriyorlar. Hem gol atabilen hem çabuk gol yiyebilen bir takım. Biz iyi savunma yapıp rakibimizin savunmadaki eksikliklerinden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, iki takımın da hem ligde hem de Avrupa'da mücadele ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibimizin rotasyona gideceğini düşünüyoruz. Biz de kendimiz için en iyi, en ideal kadromuzla çıkmaya çalışacağız. Bizim de oyun karakterimiz var, bu oyun karakterimizi buradaki maçta da sahaya koymak istiyoruz, rakip kim olursa olsun. Topu rakipten geri alan, çok çabuk rakip kaleye gitmeye çalışan bir takım olacağız. Buradaki top kaybetmemek çok önemli. Rakibimizin artılarını eksilerini biliyoruz, istediğimiz oyunu ortaya koyarak buradan puan alarak ayrılmayı düşünüyoruz."

Gruplarında kağıt üzerinde Roma ve Mönchengladbach'ın favori olduğunu vurgulayan ve bu nedenle grupta bu iki takımla yapacakları ilk iki maça özel önem veren Buruk, "Bu iki maçı iyi geçersek fikstür içerisindeki şansımızı daha net şekilde görebiliriz. Zor bir grup ve kağıt üzerinde Roma ve Mönchengladbach favori gözüktüğünü herkes düşünebilir. Futbol sahada oynanıyor ve o gün kim en iyisini yaparsa içeride dışarıda kazanacağınız sürpriz puanlar çok önemli. O yüzden grubun şekillenmesi 2. ve 3. maçtan sonra daha net olur. Biz de puan hesabı yaptığımızda ilk iki maçın çok kritik olduğunu, bu maksimum puan toplarsak gruptan çıkma şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Roma'nın da onu durdurması gerek"

Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'ya yönelik bir soruyu Okan Buruk, "Dzeko komple bir oyuncu. Bazı santraforlar vardır hızlıdır, bazısının kafa topu iyidir, bazısı ceza sahasında iyidir, bazıları gezerek oynar. Dzeko ise bütün bu özellikleri barındıran bir oyuncu. Hiçbir zaman bir oyuncu için özel önlem alamazsınız. Zaten çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Kendi defans anlayışımızı uygulamaya çalışacağız. Durdurulması zor bir oyuncu. Bizim takımda da onun milli takımından arkadaşı Edin Visca var. O da bizim için çok önemli bir oyuncu. O da durdurulması zor bir oyuncu. Roma'nın da onu durdurması gerek." şeklinde yanıtladı.

Buruk'un Roma Olimpiyat Stadı'nda unutamadığı anısı

2001-2004 yıllarında Serie A'da Inter forması giyen Okan Buruk, yarın teknik direktör olarak çıkacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda futbolculuk dönemine ait anısının sorulması üzerine, "Tabii ki burada oynadığım sürede ilk attığım goldü ve kafa golüydü. Roma takımı uzun bir takımdı. Zebina vardı. Benden çok çok uzun ve kuvvetliydi. Ben onla ufak bir münakaşaya girdim ve ondan sonra kornerden golü attım. İlk golüm olduğu için benim için önemliydi." yanıtını verdi.

Bir İtalyan gazetecinin Roma'da çekindiği bir oyuncu olup olmadığı sorusunu İtalyanca yanıtlayan Okan Buruk, "Roma, takım olarak çok güçlü bir ekip. Bazıları belki yarın oynamayacak ama hücum hattındaki oyuncularının hepsi çok güçlü. Ben takımıma inanıyorum. Bu forvetleri iyi savunmalıyız." dedi.

Mahmut Tekdemir: "Bizim için kolay olmayacak"

Takım kaptanı Mahmut Tekdemir de yarın ilk maçta grubun favorisiyle oynayacaklarını belirterek, "Çok deneyimli bir takım. Yeni hocalarıyla birlikte sistemi olan, tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı ofansif yönü güçlü bir takımla karşılaşacağız. Bizim için kolay olmayacak. Biz de 5 senedir Avrupa kupalarına katılıyoruz. Artık deneyim kazandık. Bu seviyede oynamış birçok oyuncumuz var, yarın da bunlara çok ihtiyacımız olacak. Biz yarın oyunun doğrularını yapıp hocamızın verdiği direktifleri sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

Minimum hatayla maçı tamamlamaya çalışacaklarını ifade eden Mahmut, "Bu seviyelerde böyle takımlar hatayı affetmiyor. Biz de son oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında Olympiakos ile böyle bir maç yaşamıştık. Kalemize çok fazla gelemeyen takım bir pozisyonla sizi mağlup edebiliyor. Yarın da inşallah böyle bir şey yaşamayız. Mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Tekdemir, sakatlıktan yeni çıktığını ve bu nedenle biraz maç eksikliği hissettiğini kaydetti.

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in hem Türkiye hem Roma için önemli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Burada da çok iyi işler yapıyor. Bizi de gururlandırıyor. Şu an ufak bir sakatlığı var. İnşallah kısa sürede sahalara döner. Cengiz'i kardeşim gibi seviyorum. Onun her zaman iyi olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir İtalyan gazetecinin, Roma'nın efsanevi kaptanlarından Daniele De Rossi gibi uzun süredir Başakşehir forması giydiğini hatırlatması üzerine Mahmut Tekdemir, "13 sene oldu. Bu kulüpte büyüdüm. Bu kulüp beni buraya getirdi. Uzun vadede buranın oyuncusuyum. Hedefim burada şampiyonluk yaşamak. De Rossi benzetmenizden ötürü teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı