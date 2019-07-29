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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Başakşehir'den savunmaya takviye

Başakşehir'den savunmaya takviye

takımı çalışmaları kapsamında Portekizli stoper Ponck ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

takımı çalışmaları kapsamında Portekizli stoper Ponck ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni transfer bu video ile açıklandı!

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ponck'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

  1. 29.07.2019
  2. Güncelleme: 29.07.2019 19:32
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