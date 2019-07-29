Başakşehir'den savunmaya takviye

Medipol Başakşehir futbol takımı yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Portekizli stoper Ponck ile her konuda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Portekizli futbolcu Carlos dos Santos Rodrigues 'Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ponck'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.