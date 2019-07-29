Yeni transfer bu video ile açıklandı!
Başakşehir, 24 yaşındaki stoper Carlos Ponck'u kadrosuna kattığını bu ilgi çekici video ile açıkladı.
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