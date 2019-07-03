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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Azubuike transferinde anlaşma sağlandı!

Azubuike transferinde anlaşma sağlandı!

ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu iddia edilen 'un başarılı futbolcusu Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

ve Beşiktaş'ın da listesinde olduğu iddia edilen Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Azubuike ile ilgililerinin olduğunu doğrulamış ve beğendiği bir futbolcu olduğunu söylemişti. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Okechukwu Azubuike geçtiğimiz sezon forması ile 14 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 03.07.2019
  2. Güncelleme: 03.07.2019 21:17
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