Azubuike transferinde anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Azubuike transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Nijeryalı futbolcu, Medipol Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Azubuike ile ilgililerinin olduğunu doğrulamış ve beğendiği bir futbolcu olduğunu söylemişti. Transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
Okechukwu Azubuike geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması ile 14 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 03.07.2019
- Güncelleme: 03.07.2019 21:17
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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ömer hayırlı olsun...
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acg bu adam bize lazım değil.
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