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02 Temmuz 2019, Salı
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Pote yarışını Erzurumspor kazandı

Pote yarışını BB Erzurumspor kazandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden 1. Lig ekiplerin Erzurumspor, son olarak Demirspor’da forma giyen Beninli santrfor ’yi kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerin Erzurumspor, son olarak Demirspor'da forma giyen Beninli santrfor 'yi kadrosuna kattı.

Transferi sosyal medya hesabından, "Hoş geldin Kral" etiketiyle duyuran BB Erzurumspor, ayrıca Pote ile sezonun ilk transferini de gerçekleştirmiş oldu.
Son olarak 'da forma giyen Mickael Pote, 1. Lig'de 35 lig maçında forma giyip 16 gol attı.

Transferin gözdesi olan ve 1. Lig tarihinin en golcü yabancıları arasında yer alan Pote ile ve Akhisarspor'un da yakından ilgilendiği biliniyordu.
  1. 03.07.2019
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