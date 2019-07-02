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02 Temmuz 2019, Salı
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yönetiminde sezonu açtı

Başakşehir Okan Buruk yönetiminde sezonu açtı

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Öedipol 'de yeni transferler , ,  ve antrenmanda yer aldı.

Medipol , 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını, takımın yeni teknik direktörü yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Okan Buruk yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışmalar, yarı sahada yapılan maçla tamamlandı. Yeni transferler , , , , ve de antrenmanda yer alırken, hafif sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalıştı. Sezon sonu milli takım kamplarına giden oyuncular da antrenmana katılmazken, kaleci 'ın da izinli olduğu öğrenildi.

Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Turuncu-lacivertli takım yurt dışı kamp etabını 8-20 Temmuz tarihleri arasında Salzburg'da yapacak.

  1. 02.07.2019
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