Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması! Abdullah Avcı...
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Başkanı 'dan son dakika açıklaması! ...

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması! Abdullah Avcı...

Başkanı , turuncu mavililerin teknik direktörü ile ilgili ses getirecek bir açıklamada bulundu. Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden 'de 'nın adı ve Beşiktaş ile geçiyor... Medipol Başakşehir Başkanı , konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, TFF Başkanlığı hakkında da konuştu.

Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

"ADAY DEĞİLİM"

Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.

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  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 17:42
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