Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması! Abdullah Avcı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçiyor... Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, TFF Başkanlığı hakkında da konuştu.

Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.

"ADAY DEĞİLİM"

Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.