Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması! Abdullah Avcı...
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili ses getirecek bir açıklamada bulundu. Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybeden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile geçiyor... Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, TFF Başkanlığı hakkında da konuştu.
Son dakika haberine göre; Gümüşdağ, "Abdullah Avcı şu anda takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılmak gibi bir isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz." dedi.
"ADAY DEĞİLİM"
Göksel Gümüşdağ ayrıca TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuyla ilgili, "TFF Başkanlığına aday değilim, böyle bir düşüncem yok." dedi.
- 22.05.2019
- Güncelleme: 22.05.2019 17:42
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan son dakika açıklaması! Abdullah Avcı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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