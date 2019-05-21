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Başakşehir dağılıyor! Galatasaray maçı sonrası bir devir bitti...
Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının kaybedilmesi ile kaçan şampiyonluk sonrası fatura oyunculara kesildi. Yönetim, aldığı yıllık ücretlerin karşılığını veremeyen birçok oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Peki kim bu isimler? İşte kıyım raporu ve gönderilmesi beklenen oyuncular:
21 Mayıs 2019 Salı 14:32
Güncelleme: 21.05.2019 14:34
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Ligin bitmesine yakın haftalarda kaybettiği puanlarla liderliğini tehlikeye sokan ve sonunda zirveyi Galatasaray'a kaptıran Başakşehir'de bir dönem kapanıyor...
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Mevcut oyuncuları arasında yüksek maaşlı isimler üzerinden yapılan inceleme sonucunda takıma yeterli faydayı sağlayamayan oyuncuların gönderilmesi kararı alındı.
19 oyuncusu 30 yaş üzeri olan turuncu mavililerde 30 yaşın altındaki oyuncu sayısı ise sadece 7.
İşte belirlenen isimler ve gönderilmesi kararı alınan oyuncular:
SERDAR TAŞÇI SINAVDAN GEÇEMEDİ
Devre arasında 6 aylığına takıma kazandırılan ancak idman ve maç performansı konusunda geçer not alamayan Serdar Taşçı ile yollar ayrılacak.