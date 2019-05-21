Başakşehir dağılıyor! Galatasaray maçı sonrası bir devir bitti... 

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının kaybedilmesi ile kaçan şampiyonluk sonrası fatura oyunculara kesildi. Yönetim, aldığı yıllık ücretlerin karşılığını veremeyen birçok oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Peki kim bu isimler? İşte kıyım raporu ve gönderilmesi beklenen oyuncular: