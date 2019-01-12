Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme
Medipol Başakşehir, altyapısında forma giyen Mert Çelik ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde, Mert Çelik'in profesyonel sözleşme imzalamasına ilişkin teknik direktör Abdullah Avcı'nın görüşlerine yer verildi.
Mert'in altyapıdan yetişmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Kariyerinde yeni bir adım attı. Biz de ona yardımcı olduk. Cengiz, Roma'ya giderken ona 'Yapacağın en büyük yatırım kendine' demiştim. Aynı şey Mert için de geçerli. Burası onun çabuk gelişim sağlayıp adapte olabileceği bir yer. Herkes ona yardımcı olacak. Mert de gelişmek için her türlü çabayı gösterecek." ifadelerini kullandı.
- 12.1.2019 20:48
- Güncelleme: 12.1.2019 20:52
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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