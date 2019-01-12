Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'den 'e profesyonel sözleşme

Medipol Başakşehir'den Mert Çelik'e profesyonel sözleşme

, altyapısında forma giyen ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde, 'in profesyonel sözleşme imzalamasına ilişkin teknik direktör 'nın görüşlerine yer verildi.

Mert'in altyapıdan yetişmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Avcı, "Kariyerinde yeni bir adım attı. Biz de ona yardımcı olduk. Cengiz, Roma'ya giderken ona 'Yapacağın en büyük yatırım kendine' demiştim. Aynı şey Mert için de geçerli. Burası onun çabuk gelişim sağlayıp adapte olabileceği bir yer. Herkes ona yardımcı olacak. Mert de gelişmek için her türlü çabayı gösterecek." ifadelerini kullandı.

  1. 12.1.2019 20:48
  2. Güncelleme: 12.1.2019 20:52
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