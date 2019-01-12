Abdullah Avcı'dan kurumsallık vurgusu
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) destekleriyle düzenlediği 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, ikinci günüyle devam ediyor.
'30 Elit Takımın Maç İçindeki Taktiksel Formasyon Değişimleri' konulu panelde Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
'Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri' kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda sözlerine Medipol Başakşehir Kulübü'nün kurumsal yapısının diğer takımlara örnek olmasını dileyerek başlayan Abdullah Avcı, ''Hem antrenör yetiştiren hem Avrupa'ya oyuncu satan hem yarışan hem de akademisini kuran doğru örnek olarak Türk futbolunun içinde olmak istiyoruz'' dedi.
Takımın maç içindeki formasyonları ile ilgili sunum yapan Avcı; Süper Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga'daki oyun formatlarını değerlendirdi. Avcı, Süper Lig'de yüzde 72 ile 1-4-2-3-1 dizilişinin en çok kullanıldığını belirtirken, Avrupa'daki maçlardan örnek görüntülerle hücum ve defans oyunundaki varyasyonları ve pozisyon bilgileriyle ilgili oyuncu profillerine göre hücum sistemlerinin değiştiğini anlattı.
Futbolda kalecilerin oyun kurmasının önemine de değinen Avcı, golle sonuçlanan ataklarda kalecilerin etkisine değinerek kalecilerin oyun içinde olmasının önemini vurguladı.
Abdullah Avcı'ya sunumunun ardından Özkan Sümer tarafından hediye takdim edildi.
- 12.1.2019 19:13
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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