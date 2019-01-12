Abdullah Avcı'dan kurumsallık vurgusu
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'dan kurumsallık vurgusu

Abdullah Avcı'dan kurumsallık vurgusu

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), 'nun () destekleriyle düzenlediği 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, ikinci günüyle devam ediyor.

'30 Elit Takımın Maç İçindeki Taktiksel Formasyon Değişimleri' konulu panelde Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

'Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri' kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda sözlerine Medipol Başakşehir Kulübü'nün kurumsal yapısının diğer takımlara örnek olmasını dileyerek başlayan Abdullah Avcı, ''Hem antrenör yetiştiren hem Avrupa'ya oyuncu satan hem yarışan hem de akademisini kuran doğru örnek olarak Türk futbolunun içinde olmak istiyoruz'' dedi.

Takımın maç içindeki formasyonları ile ilgili sunum yapan Avcı; , , 'daki oyun formatlarını değerlendirdi. Avcı, Süper Lig'de yüzde 72 ile 1-4-2-3-1 dizilişinin en çok kullanıldığını belirtirken, Avrupa'daki maçlardan örnek görüntülerle hücum ve defans oyunundaki varyasyonları ve pozisyon bilgileriyle ilgili oyuncu profillerine göre hücum sistemlerinin değiştiğini anlattı.

Futbolda kalecilerin oyun kurmasının önemine de değinen Avcı, golle sonuçlanan ataklarda kalecilerin etkisine değinerek kalecilerin oyun içinde olmasının önemini vurguladı.

Abdullah Avcı'ya sunumunun ardından Özkan Sümer tarafından hediye takdim edildi.

  1. 12.1.2019 19:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdullah Avcı'dan kurumsallık vurgusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN