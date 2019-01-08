Başakşehir Alican Özfesli ile anlaştı!
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Altınordu'dan Alican Özfesli ile anlaştıklarını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider kapatan Başakşehir, Robinho ve Serdar Taşçı transferlerinden sonra Altınordu'nun genç ismi Alican Özfesli ile de anlaşma sağladıklarını duyurdu.
Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz."
- 8.1.2019 20:41
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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