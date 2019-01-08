Başakşehir Alican Özfesli ile anlaştı!
08 Ocak 2019, Salı
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ile anlaştı!

Başakşehir Alican Özfesli ile anlaştı!

'in lideri Medipol , Altınordu'dan ile anlaştıklarını duyurdu.

'in ilk devresini lider kapatan , Robinho ve transferlerinden sonra Altınordu'nun genç ismi ile de anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Yeni transferimiz Alican Özfesli ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki futbolcumuz, sezon sonuna dek kiralık olarak Altınordu forması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Alican Özfesli için hayırlı olmasını diler, futbolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Altınordu'da başarılar dileriz."

  1. 8.1.2019 20:41
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