Robinho Başakşehir'de
04 Ocak 2019, Cuma
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Robinho Başakşehir'de

Robinho Başakşehir'de

Robinho’nun ’e transferi kesinleşti. Brezilyalı yıldız “Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum” mesajıyla müjdeyi verdi.

'in geçtiğimiz günlerde başkan ile Başkanı 'ın el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşması ve Robinho transferini açıklamasının ardından Brezilyalı futbolcu da transferi doğruladı. Kulüpler arasında anlaşma sağlandığı ancak Medipol Başakşehir'in Robinho ile anlaşamadığı iddia edilirken, Robinho'dan bu iddiala ra yanıt niteliği taşıyan bir paylaşım geldi. İnstagram hesabından takipçileriyle bir video paylaşan Robinho, "Hayalleri gerçeğe dönüştürmeye geliyorum " ifadelerini kullandı.

  1. 4.1.2019
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