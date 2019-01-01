Lider Medipol Başakşehir, ikinci yarı için toplanıyor
Turuncu-lacivertli takım, devre arası kampı kapsamında Antalya'da iki hazırlık maçı oynayacak.
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.
Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla ilk sırada tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 10 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yarın yapacak.
İstanbul'daki tesislerinde toplanacak Medipol Başakşehir, buradaki çalışmaların ardından 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak.
Turuncu-lacivertli takım, Antalya kampında iki de hazırlık maçı oynayacak. 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, 11 Ocak Cuma günü ise Hollanda'nın ADO Den Haag ekibine karşı mücadele verecek.
Medipol Başakşehir, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.
- 1.1.2019 13:13
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
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