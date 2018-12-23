Duraklama devri – Fotomaç – 23 Aralık 2018
23 Aralık 2018, Pazar
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Duraklama devri

Duraklama devri

ile berabere kalan lider , öne geçmesine rağmen Alanya’ya da takıldı.

Lider , Alanya'da galibiyeti koruyamadı. Cisse ve Mbilla'nın sakat olduğu ekibinde, maçın başında Bobo da sakatlandı ve kulübesinde golcü kalmayan turuncu- yeşillilerde Campos oyuna girdi. Başakşehir, 41'de Visca ile öne geçti. Alanya, 63'te Villafanez'in kornerinde kafayla ağları havalandıran Fernandes ile eşitledi. Kalan sürede Alanya Nsakala, Başakşehir ise Visca ve Adebayor ile fırsatları kullanamadı ve maç 1-1 bitti. Turunculacivertliler zirve yarışında yara alırken, Alanya ise üst üste 3. kez berabere kaldı.

'NET FIRSATLARI KULLANAMADIK'
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın son dakikalarda iki tarafa da gidip geldiğini söyledi. Avcı, "80'den sonra 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de" diye konuştu.

'DİŞE DİŞ BİR MAÇ OLDU'
Alanya'da başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen , sahada güzel bir futbol olduğunu söyledi. Yalçın, "Bana göre diş bir maç oldu. Aşağıdaki ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı" yorumunu yaptı.

  1. 23.12.2018
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