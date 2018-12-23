Duraklama devri
Galatasaray ile berabere kalan lider Başakşehir, öne geçmesine rağmen Alanya’ya da takıldı.
Lider Başakşehir, Alanya'da galibiyeti koruyamadı. Cisse ve Mbilla'nın sakat olduğu Akdeniz ekibinde, maçın başında Bobo da sakatlandı ve kulübesinde golcü kalmayan turuncu- yeşillilerde Campos oyuna girdi. Başakşehir, 41'de Visca ile öne geçti. Alanya, 63'te Villafanez'in kornerinde kafayla ağları havalandıran Fernandes ile eşitledi. Kalan sürede Alanya Nsakala, Başakşehir ise Visca ve Adebayor ile fırsatları kullanamadı ve maç 1-1 bitti. Turunculacivertliler zirve yarışında yara alırken, Alanya ise üst üste 3. kez berabere kaldı.
'NET FIRSATLARI KULLANAMADIK'
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın son dakikalarda iki tarafa da gidip geldiğini söyledi. Avcı, "80'den sonra 2 pozisyonu da değerlendiremedik. Sonuçta kazanabilirdik ama kaybedebilirdik de" diye konuştu.
'DİŞE DİŞ BİR MAÇ OLDU'
Alanya'da başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekleyen Sergen Yalçın, sahada güzel bir futbol olduğunu söyledi. Yalçın, "Bana göre dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki ile yukarıdaki takım maçı gibi olmadı" yorumunu yaptı.
- 23.12.2018
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Trabzonspor'da 11 Trabzonlu oyuncu
Toplam 1
Yorum
İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
Toplam 1
Yorum
Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
Toplam 1
Yorum
Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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