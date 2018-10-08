Medipol Başakşehir'den flaş paylaşım! – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    'den flaş paylaşım!

    <a href="/index/medipol-basaksehir?id=b36488f3-fb07-4392-9cc7-2894df244015" class="" rel="tag">Medipol Başakşehir</a>'den flaş paylaşım!

    'den mücadelesinde ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayan pozisyon ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

    Kulübü'nün resmi Twitter hesabından pozisyon ile ilgili bir paylaşım geldi. Pozisyonun görüntülerinin paylaşıldığı videoda şu ifadeler kullanıldı: "Kötü niyet 'VAR'"

    İşte o paylaşım:
    1. 7.10.2018 21:25
    2. Güncelleme: 8.10.2018 00:58
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