Medipol Başakşehir'den flaş paylaşım!
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe mücadelesinde ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayan pozisyon ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.
İşte o paylaşım:
Kötü niyet VAR! pic.twitter.com/HjHNHV3iww— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 7 Ekim 2018
- 7.10.2018 21:25
- Güncelleme: 8.10.2018 00:58
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Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"
Toplam 2
Yorum
ismail ünal hocamıza bizde başsağlığı diliyoruz Allah annesinin mekanını cennet eylesin
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Ünal Karaman'ın acı günü
Toplam 1
Yorum
ismail başın sagolsun ünal hoca Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Beşiktaş sonunu getiremedi! Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
PAŞA AH ULAN RIZA.....
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